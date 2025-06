Affonda la direttiva anti-truffa ecologica. E l’Europa perde la faccia.

L'annuncio del 20 giugno 2025 ha scosso le fondamenta della lotta al greenwashing in Europa, con la Commissione che valuta di ritirare la direttiva sui "green claims". Questa norma, concepita per tutelare i consumatori e garantire trasparenza, rischia di cadere sotto il peso di interessi politici, lasciando l'Europa senza uno strumento cruciale nella battaglia contro le false dichiarazioni ambientali. Un colpo duro alla credibilitĂ europea nel settore green.

Il 20 giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di ritirare la direttiva sui “green claims”, cioè le dichiarazioni ambientali con cui le aziende millantano sostenibilitĂ . Doveva essere la norma cardine per stanare il greenwashing e rendere verificabili le affermazioni ecologiche. Era a un passo dall’approvazione definitiva. Ma a Bruxelles è bastata una lettera del Partito Popolare Europeo per rovesciare il tavolo e provocare quello che perfino i portavoce della Commissione chiamano oggi un “gran casino”. L’annuncio – affidato con improvvisazione a un portavoce e non a un atto ufficiale – ha colto di sorpresa Parlamento e Consiglio, pronti al trilogo finale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it