Affitto cercasi Tarsi incontra la famiglia

In un momento di grande difficoltà per la famiglia Omari, che da giovedì rischia di perdere la propria casa, le parole dell’assessore Lucia Tarsi richiamano l’attenzione su una realtà complessa e spesso ignorata. Seppur consapevoli delle limitazioni dei servizi sociali, il loro impegno nel cercare soluzioni concrete nei momenti di crisi resta fondamentale. È in questa cornice che si inserisce il difficile equilibrio tra responsabilità pubblica e bisogni individuali.

"I Servizi sociali di Fano non possono aiutare ogni persona che decida di cambiare casa. Non sono loro l'urgenza di questa città". L'assessore Lucia Tarsi (foto) fa riferimento alla famiglia Omari (madre, padre e 4 figli) che da giovedì non avrà più una casa dal momento che ha disdetto l'affitto della casa in cui vive regolarmente dal 2009. Nonostante le dichiarazioni intransigenti, l'assessore Tarsi fa sapere la disponibilità sua e del sindaco Luca Serfilippi ad incontrare oggi stesso la famiglia visto che tre dei quattro figli sono minori. "Ci confronteremo prima con la dirigente dei Servizi sociali – fa presente Tarsi – poi parleremo con loro".

