Affari tuoi l'edicolante Federica accetta l'offerta | Sai quanti giornali devo vendere per guadagnare questi soldi

Nella puntata di "Affari Tuoi" del 23 giugno, Federica, l'eclettica edicolante dal Friuli Venezia Giulia, si trova al centro di un'emozionante sfida. Con il supporto del padre, ha affrontato la tentazione dell'offerta del Dottore, che avrebbe potuto cambiare la sua vita. Alla fine, la scelta ha pagato: nel suo pacco c’erano ben 200 mila euro. Ma sai quanti giornali avrebbe dovuto vendere per arrivare a quella cifra? Continua a leggere...

Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 23 giugno, la partita di Federica dal Friuli Venezia Giulia. Ha portato con sé il padre che più volte ha cercato di convincerla ad accettare l'offerta del Dottore. La concorrente, alla fine, ha ceduto. Ma nel suo pacco c'erano 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

