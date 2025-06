AEW | Per i MCMG erano stati studiati piani per un feud con gli Young Bucks a All In

Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, i MCMG erano stati al centro di piani strategici da parte dell'AEW per un coinvolgimento in un feud con gli Young Bucks a All In. La loro prossima mossa avrebbe potuto rivoluzionare lo scenario, ma la firma con la WWE ha cambiato tutto. Prima di approdare a Stamford, Alex Shelley e Chris Sabin erano pronti a scendere in campo, lasciando presagire un futuro ricco di emozioni e colpi di scena.

I Motor City Machine Guns hanno firmato con la WWE lo scorso mese di settembre debuttando poi a SmackDown nel mese di ottobre e vincendo subito il WWE Tag Team Title. Prima della firma con Stamford, però, Alex Shelley e Chris Sabin sono stati vicini alla AEW, molto vicini tanto che la federazione aveva studiato dei precisi piani per loro ed un loro coinvolgimento ad All In. Feud con i Bucks. Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, i MCMG sono stati vicinissimi alla AEW salvo poi firmare con la WWE. La federazione di Tony Khan aveva anche preparato dei precisi piani creativi per loro, ossia un feud con gli Young Bucks. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Per i MCMG erano stati studiati piani per un feud con gli Young Bucks a All In

In questa notizia si parla di: mcmg - erano - stati - studiati

Restaurati i quadri ovali della basilica di San Pietro di Riposto: erano stati rubati nel 1987 - Un ritorno atteso e prezioso! I 15 quadri ovali dei Misteri del Rosario, rubati nel 1987 dalla basilica di San Pietro di Riposto, sono stati finalmente restaurati e restituiti alla comunità.

Buchi neri supermassicci quieti e inquieti sotto le lenti polarizzate nei raggi X; AEW: Per i MCMG erano stati studiati piani per un feud con gli Young Bucks a All In.