AEW | Ci sarà anche Athena a All In in programma uno scontro con Thunder Rosa

iniziare a scommettere su un confronto tra Athena e Thunder Rosa, ma ora tutto sembra indicare che le due si sfideranno in un'altra occasione o sotto altre forme. La passione e l’attesa intorno ad All In sono palpabili, e il nuovo scenario promette di regalare emozioni indimenticabili. Restate con noi per scoprire tutte le novità di questa attesa notte di wrestling!

Siamo sempre più vicini a All In, il PPV della AEW che per la prima volta si terrà in Texas e non a Wembley. Ma nonostante il cambio di location rispetto alle edizioni passate, le aspettative non sono certamente calate, anzi. Il programma della serata prevede già degli incontri di altissimo livello, in particolare per i titoli mondiali. Ma sul fronte femminile le previsioni sono state smentite: inizialmente infatti fan e giornalisti sembravano concordare su un match tra Mercedes Moné e Athena, magari con in palio più di una cintura. Le due invece si sono sfidate nel corso del torneo dedicato a Owen Hart, e Mercedes è ora in rotta di collisione con la campionessa mondiale Toni Storm. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Ci sarà anche Athena a All In, in programma uno scontro con Thunder Rosa

