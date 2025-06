Aeroporto Priamo Bocchi | Al Verdi mancanza di manutenzioni e incertezza sugli investimenti

Il settore aeroportuale italiano sta vivendo una fase di grande crescita, come evidenziato dai dati Enac: nel 2024, oltre 43 milioni di passeggeri hanno attraversato i nostri aeroporti, con un aumento dell’8%. Tuttavia, la mancanza di manutenzione e l’incertezza sugli investimenti, in particolare all’aeroporto Priamo Bocchi al Verdi, pongono seri interrogativi sul futuro del settore. È fondamentale intervenire subito per garantire la crescita sostenibile e la sicurezza dei passeggeri.

"I dati Enac sul traffico aereo - si legge in una nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi - registrano una forte crescita del settore: nel 2024 sono stati 43.213.643 i passeggeri transitati nei quarantacinque aeroporti italiani con un incremento del +8% rispetto al 2024.

