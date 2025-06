Aeroporti la tv di Stato e il quartier generale delle Guardie rivoluzionarie | Israele attacca i simboli dell' Iran

In un’azione decisa, l’IDF ha colpito sei aeroporti strategici in Iran, sabotando infrastrutture e capacità militari vitali. Questo attacco mira a indebolire le rotte e le risorse del regime, segnando un nuovo capitolo di escalation tra Israele e Iran. La tensione si fa sempre più palpabile, mentre il panorama geopolitico si ridisegna. Quali saranno le ripercussioni di questa operazione?

?The IDF struck 6 regime airports across western, central, and eastern Iran, destroying runways, underground hangars, refueling aircraft, F-14, F-5 and AH-1 aircraft. The destroyed aircraft were meant to stop IAF jets. The IAF impaired takeoff capabilities from these airports,. pic.twitter. 🔗 Leggi su Today.it