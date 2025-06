Aeroclub in crescita tra lavori più soci ed eventi mondiali | Novelli è il presidente

L’Aeroclub di Ferrara si conferma in forte crescita, grazie all’impegno dei suoi soci e agli eventi internazionali che attirano appassionati da tutto il mondo. Con il rinnovo delle cariche e il saluto a Stefano Vita Finzi Zalman, che lascia dopo due mandati, si apre una nuova stagione ricca di sfide e opportunità per volare sempre più in alto. L’impegno profuso nel rilancio delle attività continua a far volare l’entusiasmo e la passione del team.

Rinnovo di cariche per l’Aeroclub Ferrara. Il presidente uscente Stefano Vita Finzi Zalman, giunto al termine del secondo mandato, ha ringraziato i componenti del consiglio direttivo e tutti i soci per il lavoro svolto negli ultimi 8 anni. “L’impegno profuso nel rilancio delle attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Aeroclub in crescita tra lavori, più soci ed eventi mondiali: Novelli è il presidente

In questa notizia si parla di: aeroclub - soci - presidente - crescita

Banca Adria Colli Euganei, l'assemblea dei soci certifica il bilancio in crescita - Banca Adria Colli Euganei celebra un 2024 di successo, con un bilancio in crescita. I soci sono convocati in Assemblea al Cen.

Aeroclub in crescita tra lavori, più soci ed eventi mondiali: Novelli è il presidente; A Caiolo il primo corso di volo a vela: ecco i piloti di alianti made in Valtellina; “Le ali del Titano”: il documentario che racconta i 40 anni dell’Aeroclub San Marino.

Aeroclub «Bolla», il nuovo presidente è Michele Tirelli - Oggi abbiamo 75 soci di cui una parte non sono legati direttamente ad esperienze ... Come scrive gazzettadiparma.it

L’Aeroclub è in crescita "E ora la scuola di volo" - L’Aeroclub Marina di Massa punta alla riapertura della scuola di volo. Da lanazione.it