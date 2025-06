Aerei in ritardo o dirottati cosa succede nei cieli in caso di maltempo | Obiettivo sicurezza meglio attendere a terra che in volo

Quando il maltempo colpisce i nostri cieli, la sicurezza viene prima di tutto. Aerei in ritardo o dirottati non sono solo un disagio, ma una misura preventiva per proteggere passeggeri e equipaggi. Giovannantonio Macchiarola di ENAV spiega che, in presenza di forti eventi meteorologici, è preferibile che gli aerei attendano a terra piuttosto che in volo, garantendo così un equilibrio tra sicurezza e efficienza. La prevenzione è la nostra migliore alleata nel volo sicuro.

"Eventi meteorologici significativi possono impattare sulla normale attività di un aeroporto anche quando i disagi non si trovano esattamente sulla verticale dello scalo: per ragioni di sicurezza è meglio che un velivolo attenda a terra piuttosto che in volo": a spiegare cosa accade nei cieli italiani in caso di fenomeni atmosferici importanti è Giovannantonio Macchiarola, direttore Public Affairs, Communication and Brand di Enav Spa, la società guidata dall'amministratore delegato Pasqualino Monti che gestisce in esclusiva i servizi di navigazione aerea civile in Italia. Nel corso dell'ultima settimana lo scalo di Orio al Serio è stato interessato da due diverse perturbazioni che hanno costretto a modificare i normali programmi di volo delle compagnie aeree: alle decine di voli in ritardo e una manciata dirottati su altri scali nella giornata di lunedì 16 giugno, sabato sera si è aggiunta una sfilza di decolli e atterraggi posticipati con tredici dirottamenti in seguito al primo temporale estivo della stagione.

