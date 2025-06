Adriatica chiuse temporaneamente per lavori le rampe degli svincoli | le info

Attenzione automobilisti: adriatica chiusa temporaneamente per lavori, causando possibili disagi alla viabilità. La settimana sarà caratterizzata da cantieri e modifiche alla circolazione nel territorio di Ferrara, in particolare nel quadrante sud. È fondamentale pianificare gli spostamenti e seguire le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati sulle novità e alternative per evitare inconvenienti durante questa fase di interventi stradali.

Settimana di cantieri e di possibili disagi per il traffico. Per consentire l'esecuzione di interventi a cura di Anas, nei prossimi giorni, sono previsti provvedimenti di modifica della viabilità, nel territorio comunale di Ferrara, con particolare attenzione al quadrante sud della città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Adriatica, chiuse (temporaneamente) per lavori le rampe degli svincoli: le info

In questa notizia si parla di: adriatica - chiuse - temporaneamente - lavori

Tangenzialina: "I lavori? Fateli a scuole chiuse" - Il sindaco di Cornaredo, Corrado D’Urbano, e quello di Bareggio, Linda Colombo, hanno chiesto ad Anas di posticipare i lavori sulla tangenzialina per Molino Dorino, suggerendo di farli dopo la fine della scuola, per ridurre i disagi.

#Caorle – Manutenzione straordinaria per la pista di atletica dello Stadio Chiggiato Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione dello Stadio Comunale “Chiggiato” di Caorle. Dopo l'avvio del rifacimento del secondo campo da gioco, dove a breve sar Vai su Facebook

Adriatica, chiuse (temporaneamente) per lavori le rampe degli svincoli: le info; MALTEMPO, ANAS: PER ALLAGAMENTO, TEMPORANEAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO UN TRATTO DELLA STATALE 16 “ADRIATICA” A ORTONA (CH); Raccordo Perugia-Bettolle, ancora lavori: nuova chiusura al traffico per una notte.

SS 16 Adriatica: rampe temporaneamente chiuse al transito per lavori in zona Ferrara Sud - Dove sei: Homepage > Lista notizie > SS 16 Adriatica: rampe temporaneamente chiuse al transito per lavori in zona Ferrara Sud Per consentire l'esecuzione di interventi a cura di Anas, nei prossimi ... Si legge su cronacacomune.it

Altro giorno di stop sull’Adriatica: Statale e ferrovia chiuse per lavori a Marotta - MAROTTA Sono partiti ieri, dalle prime ore del mattino, i lavori di realizzazione del canale di raccolta delle acque meteoriche sotto la linea ferroviaria adriatica. Segnala msn.com