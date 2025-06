Adolescenti sempre più fragili | a Pistoia cresce la richiesta di aiuto psicologico

Negli ultimi tempi, il volto degli adolescenti pistoiesi si fa sempre più fragile e vulnerabile. Ansia, isolamento e depressione stanno crescendo tra i giovani, richiedendo un aiuto professionale che non può più essere rinviato. La richiesta di supporto psicologico nella provincia di Pistoia sta aumentando, sottolineando l’urgenza di interventi concreti. È fondamentale intervenire subito, per restituire ai ragazzi un futuro più sereno e sicuro.

Pistoia, 23 giugno 2025 – Sono sempre più preoccupanti i segnali che arrivano dal mondo giovanile. Ecco che cresce in provincia di Pistoia la domanda di supporto psicologico da parte degli adolescenti, sempre più spesso in difficoltà a causa di ansia, problemi relazionali e sintomi depressivi. È quanto emerge dall'indagine dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Psicometria del Dipartimento Neurofarba dell'Università di Firenze. L'indagine è stata svolta su un campione di 644 professionisti di tutta la regione, intervistati in relazione al periodo marzo 2023 – marzo 2024.

