Adnkronos Q&A ‘Demografia un patto fra generazioni’ | l’evento il 24 giugno

Il declino demografico è una sfida urgente che richiede azioni immediate e strategie a lungo termine. La scarsa natalità e l’invecchiamento della popolazione minacciano il nostro futuro, ma con un patto tra generazioni possiamo invertire questa tendenza. È il momento di investire nel mercato del lavoro, rafforzare il welfare e promuovere politiche sociali innovative. Solo così potremo costruire un domani più sostenibile e prospero per tutti.

(Adnkronos) – Come affrontare le conseguenze dell'andamento della demografia? La scarsa natalità e l'invecchiamento della popolazione sono trend ormai consolidati. Per invertirli servono decenni. Intanto, è necessario investire per adeguare il mercato del lavoro e le pensioni, agire sul welfare, pubblico e aziendale, e fare leva su servizi adeguati e politiche sociali efficaci per costruire.