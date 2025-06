Adesione al Fondo Espero modello circolare applicazione istituto giuridico del silenzio-assenso

Scopri come l'adesione al Fondo Espero si semplifica grazie alle nuove funzionalità del portale SIDI, introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con il meccanismo del silenzio-assenso, i lavoratori vengono automaticamente iscritti, a meno che non manifestino esplicitamente il contrario. Questa procedura innovativa rende più facile garantire una tutela previdenziale integrativa per tutti. Vai all’articolo per approfondire i dettagli di questa importante novità.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso operative, attraverso il portale SIDI, le funzionalità necessarie per gestire l’adesione automatica al Fondo pensione complementare Espero. L’adesione avverrà secondo il principio del silenzio-assenso, un meccanismo che prevede l’iscrizione automatica al fondo per i lavoratori che non esprimono esplicitamente la volontà contraria. Vai all’articolo Contenuti riservati agli abbonati . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

