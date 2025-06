Adescato da una banda e fatto a pezzi Presi i killer di Coatti Ora ridateci il suo corpo

Una tragedia che sconvolge l’Italia: il biologo emiliano, vittima di un’indagine cruenta, è stato brutalmente ucciso e smembrato dai suoi aggressori, ora arrestati in Colombia. Lo zio, tra speranza e dolore, si aggrappa all’ultimo barlume di speranza: “Se sono suoi resti…”. Un caso drammatico che ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto la verità possa essere dolorosamente nascosta dietro le apparenze.

Il biologo emiliano sarebbe stato assassinato da un gruppo di rapinatori conosciuti su un sito di incontri. Quattro arresti in Colombia. Il dolore dello zio “Spero ancora che quei resti non siano di Alessandro. So che è assurdo ma la speranza è l’ultima a morire. Se è lui. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Adescato da una banda e fatto a pezzi Presi i killer di Coatti. “Ora ridateci il suo corpo”

In questa notizia si parla di: adescato - banda - fatto - pezzi

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: 4 arrestati, lo avevano adescato su una chat di incontri - La tragica vicenda di Alessandro Coatti, il giovane biologo brutalmente ucciso e fatto a pezzi in Colombia, ha sconvolto l’opinione pubblica.

#Colombia L'omicidio di Alessandro Coatti. A Santa Marta arrestate 4 persone. Il corpo del biologo fu ritrovato lo scorso 6 aprile fatto a pezzi, ucciso... Vai su Facebook

Adescato da una banda e fatto a pezzi Presi i killer di Coatti. “Ora ridateci il suo corpo”; Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: «Adescato su una app di incontri e finito in una trappola, identificati i componenti della banda che lo ha raggirato»; Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: Adescato in chat di incontri.

Adescato da una banda e fatto a pezzi Presi i killer di Coatti. “Ora ridateci il suo corpo” - Il biologo emiliano sarebbe stato assassinato da un gruppo di rapinatori conosciuti su un sito di incontri. Segnala repubblica.it

Il giallo del biologo emiliano fatto a pezzi in Colombia. In carcere quattro persone - Una banda specializzata in rapine ed estorsioni lo avrebbe adescato attraverso un profilo fake su un sito di incontri, Alessandro Coatti sarebbe poi stato drogato e ucciso. Secondo ilmessaggero.it