Addio maestro Italia in lutto morto il genio conosciuto in tutto il mondo

L’Italia piange la perdita di un autentico genio, un artista il cui impatto ha attraversato il Novecento e oltre. La sua arte, potente e inconfondibile, ha lasciato un’impronta indelebile in luoghi simbolo di cultura e modernità. Con la scomparsa di questo maestro, il mondo perde uno dei suoi più grandi talenti, ma il suo lascito continuerà a ispirare generazioni future. Il suo...

È scomparso uno degli artisti italiani più conosciuti e ammirati al mondo, la cui opera ha attraversato il Novecento ed è arrivata fino ai giorni nostri senza mai perdere forza espressiva e valore simbolico. Le sue sculture, maestose e inconfondibili, hanno trovato posto nei grandi snodi della modernità: dalle università americane alle piazze italiane, dagli spazi istituzionali della cultura fino alle collezioni private di tutto il mondo. Il suo stile, fatto di geometrie spezzate, forme orbicolari incise come ferite, superfici in bronzo e oro che riflettono e interrogano chi guarda, è diventato un linguaggio riconoscibile e ammirato universalmente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

