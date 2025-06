Addio all' imprenditore vitivinicolo Adriano Amadio aveva 81 anni

Un ricordo indelebile si appresta a essere scritto per Adriano Amadio, un grande imprenditore vitivinicolo che, all'età di 81 anni, lascia un vuoto profondo nel cuore della comunità di Collalbrigo. Mercoledì 25 giugno alle 10.30, la sua anima verrà salutata nella chiesa parrocchiale, in un momento di commozione e riconoscenza. La sua eredità vivrà attraverso le sue passioni, i suoi cari e le sue straordinarie realizzazioni nel mondo del vino.

Si svolgerà mercoledì 25 giugno alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Collalbrigo, frazione di Conegliano, il funerale di Adriano Amadio, imprenditore vitivinicolo 81enne e titolare con il fratello Paolo dell'azienda agricola "Costabella". Lascia la moglie Daniela e i figli Paolo, Carla. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Addio all'imprenditore vitivinicolo Adriano Amadio, aveva 81 anni

In questa notizia si parla di: imprenditore - vitivinicolo - adriano - amadio

Adriano Panzironi e fratello condannati per consulenze dietetiche non autorizzate su tv e online - Adriano Panzironi, rinomato come il "guru delle diete", e suo fratello sono stati condannati dal tribunale di Roma per consulenze dietetiche non autorizzate diffuse tramite televisione e online.

Bancarotta fraudolenta: arrestato imprenditore vitivinicolo (2) - imprenditore di Partinico presente dagli anni '90 nel settore vitivinicolo. Da ansa.it

Truffano 30mila euro ad imprenditore vitivinicolo spacciandosi per funzionari della sua banca - Tre persone sono state denunciate per una truffa ad un imprenditore vitivinicolo veronese oggetto di un attacco hacker di vishing, una forma di truffa informatica, simile al phishing, con lo scopo ... Come scrive ilgazzettino.it