Addio alla regola del doppio mandato | la decisione degli iscritti M5s che riapre la strada a Fico in Campania

Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso di abbandonare il vincolo dei due mandati, aprendo una nuova fase politica. La votazione online, conclusasi domenica 22 giugno, rappresenta un cambiamento epocale che potrebbe ridisegnare il volto del Movimento e riaprire le porte a figure come Fico in Campania. Questa decisione segna un passo storico verso maggiore flessibilità e rinnovamento interno. Il quesito sui mandati è stato quindi...

Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno deciso: addio limite dei due mandati. Il voto online dell’assemblea degli iscritti si è chiuso domenica 22 giugno con una decisione storica che fa cadere anche l’ultimo baluardo del Movimento. Un cambio di regole anticipato dal Fatto Quotidiano già a fine maggio che permette ai membri del Movimento, anche quelli al momento usciti di scena, di ritornare attivamente. Il quesito sui mandati è stato approvato con 43.236 sì e 8.196 no, con un quorum del 51,8%. In ogni caso i mandati non potranno mai essere più di tre. Per raggiungerli ci sono più strade. La prima regola è quella del cosiddetto “ stop and go “: esponenti del Movimento con due legislature alle spalle potranno tornare di nuovo in campo ma solo dopo averne saltata una. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it