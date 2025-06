Addio al ’Grande Trekking’ a Carrara

Dopo dieci anni di avventure indimenticabili e legami autentici, il Grande Trekking "Dal Mare alla Vetta" di Carrara si prepara a lasciare il palco, chiudendo un capitolo memorabile. Un’opportunità di riflessione sui successi e le emozioni condivise, che ha saputo unire mare e montagna, promuovendo il nostro territorio e creando amicizie sincere. La fine di questa storica manifestazione segna un arrivederci, lasciando un’eredità di passione e scoperta.

Il Grande Trekking "Dal Mare alla vetta" spegne la decima candelina e chiuderĂ i battenti. La eventualitĂ si sussurrava giĂ alla vigilia della edizione 2025, nel prendere la parola prima della partenza, l’assessore allo Sport Lara Benfatto aveva pubblicamente auspicato che ciò con accadesse: "perchĂ© in dieci anni ha unito il mare con la montagna, ha fatto conoscere il nostro territorio e lo ha valorizzato, ha fatto nascere amicizie". Ma gli organizzatori sono decisi: il grande trekking finisce qui. A decidere la morte della manifestazione è la mancata collaborazione delle istituzioni, ma dalle ceneri del Grande Trekking potrebbe nascere un ultra trail, corsa biennale e solo competitiva, sullo stesso percorso ma con arrivo al parco della Padula e potrebbe chiamarsi "Carrara trail". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio al ’Grande Trekking’... a Carrara

In questa notizia si parla di: trekking - addio - carrara - mare

“Addio spiagge libere”: rivoluzione epocale in Italia | Chi non ha i soldi vedrà il mare in cartolina - In Italia, si profila una rivoluzione epocale per il patrimonio costiero: molte spiagge libere stanno diventando esclusivamente private.

Addio al ’Grande Trekking’... a Carrara.

Addio al ’Grande Trekking’... a Carrara - La eventualità si sussurrava già alla vigilia della edizione 2025, nel prendere la parola prima della partenz ... Si legge su lanazione.it

Carrara, il Grande Trekking all’atto finale: «Questa sarà l’ultima edizione» - Dopo dieci anni di emozioni, fatica e paesaggi mozzafiato, la manifestazione finirà. Lo riporta msn.com