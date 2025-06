addio al dottor rossi fu medico del 118 e legato al basket

Con grande dolore annunciamo la scomparsa del dottor Fiorenzo Rossi, figura stimata nel mondo medico e appassionato di basket. La sua dedizione al Pronto Soccorso, al 118 e alla medicina d’urgenza ha salvato molte vite, lasciando un’impronta indelebile nella comunità . Nella quiete della sua casa di San Martino in Strada, ha scelto di trascorrere gli ultimi momenti circondato dall’affetto dei suoi cari. La sua memoria vivrà per sempre.

Nella notte fra sabato e domenica, pochi minuti dopo le 02.30, ha cessato di vivere il dottor Fiorenzo Rossi, una vita spesa in ospedale fra lavoro in Pronto Soccorso, ‘118’ e nel reparto di medicina d’urgenza. Il medico ha chiuso gli occhi nella sua casa di San Martino in Strada dove, dopo l’ultimo consulto specialistico di qualche settimana fa che non gli aveva lasciato speranze, ha deciso di vivere gli ultimi giorni della sua vita circondato dall’affetto della sua famiglia e in particolare della moglie Monica. Il dottor Rossi, classe 1962, è stato vinto da un tumore che due anni fa aveva, almeno inizialmente, superato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it