Addio ai capelli crespi in estate con il trattamento che idrata protegge e fortifica Ora in offerta

Hai bisogno di proteggere i tuoi capelli crespi e spenti durante l’estate? Con il trattamento Soleil Huile Sirène di Kerastase, potrai coccolare la tua chioma, idratandola, proteggendola e fortificandola dalle aggressioni del sole, mare e piscina. Ora in offerta, questo alleato ti garantirà capelli sani, brillanti e irresistibili anche nelle giornate più calde. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere capelli splendenti: scopri come il trattamento può fare la differenza.

Capelli protetti, sani e favolosi anche in estate: spesso l’esposizione ai raggi solari, il caldo e l’acqua del mare (o della piscina) possono danneggiare la nostra chioma, renderla più crespa e meno luminosa. Ecco che, allora, si deve correre ai ripari con trattamenti pensati appositamente per fare una coccola ai nostri capelli, come quello di Kerastase che protegge, idrata e fortifica. Si chiama Soleil Huile Sirène ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sfoggiare una chioma wow in ogni situazione. Ora lo si può acquistare con uno sconto ed è lo spray bi-fase da avere sempre con sé per definire ed esaltare le naturali onde da spiaggia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Addio ai capelli crespi in estate con il trattamento che idrata, protegge e fortifica. Ora in offerta

In questa notizia si parla di: capelli - estate - idrata - protegge

Idrata, protegge e illumina la pelle. Questo solare è l’unico prodotto che vorrai indossare sul corpo in estate - Idrata, protegge e illumina: il solare che diventerà il tuo alleato imprescindibile quest'estate. Con l'arrivo della stagione dei bagni e delle giornate al sole, non puoi trascurare la tua pelle.

Uno spray completo da usare in #estate: idrata, protegge dal sale e dal calcare, mantiene i capelli morbidi, lucidi e senza crespo. Vai su Facebook

Proteggiamo il nostro corpo dal sole, ma non tralasciamo i capelli, ecco come proteggerli con eleganza (ed intelligenza); Protezione capelli sole: i migliori prodotti da usare in estate; Protezione solare capelli 2025: i 10 migliori prodotti per avere una chioma luminosa e morbida tutta estate ??.

Addio ai capelli crespi in estate con il trattamento che idrata, protegge e fortifica. Ora in offerta - Si chiama Huile Sirène Soleil ed è il trattamento spray di Kerastase per proteggere i capelli in estate che idrata e fortifica. dilei.it scrive

Maschere idratanti per Capelli, il segreto per una chioma perfetta anche in estate! - I capelli in estate hanno bisogno di più cura di quanta, ed è già tanta, dobbiamo avere per la nostra pelle. Da msn.com