Addio ad Arnaldo Pomodoro morto a 99 anni il gigante della scultura mondiale Dalle piazze di New York ai Musei Vaticani ha scolpito l’anima della modernit

Addio ad Arnaldo Pomodoro, il gigante della scultura mondiale, scomparso a 99 anni nella sua casa milanese. Dalle piazze di New York ai musei Vaticani, il suo talento ha scolpito l'anima della modernità , trasformando il bronzo in emozione e la matematica in arte. Con lui se ne va l'ultimo grande narratore della scultura italiana, un maestro che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama artistico globale, e il suo lascito continuerà a ispirare generazioni.

Domenica sera, nella quiete della sua casa milanese, Arnaldo Pomodoro ha chiuso gli occhi per l'ultima volta. Era la vigilia del suo novantanovesimo compleanno, come se avesse voluto completare un cerchio perfetto prima di lasciare questo mondo che aveva saputo interpretare attraverso sfere spezzate e geometrie ferite. Con lui se ne va l'ultimo grande narratore della scultura italiana, colui che ha trasformato il bronzo in carne e la matematica in poesia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

