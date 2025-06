Addio ad Arnaldo Pomodoro | le sue opere iconiche tra Pesaro Bologna e la Romagna

Con un bagaglio di creatività senza confini e opere che hanno segnato il nostro tempo, Arnaldo Pomodoro lascia un’eredità artistica indimenticabile. Dalle sue iconiche sfere di bronzo alle sue radici profonde tra Pesaro, Bologna e la Romagna, il suo spirito innovativo continuerà a ispirare generazioni. Rimini, 23 agosto 2025 – Un tributo a un artista che ha saputo trasformare il ferro e il bronzo in poesia, e che ora ci invita a riflettere sulla sua straordinaria vita e opera.

Rimini, 23 agiungo 2025 – Arnaldo Pomodoro si è spento ieri sera, domenica 22 giugno, nella sua casa di Milano, alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni. Lo ha comunicato, questa mattina, la Fondazione che porta il suo nome. Lo scultore, noto tra l’altro per le sue iconiche sfere di bronzo, era nato il 23 giugno del 1926 a Morciano di Romagna, comune dell’entroterra riminese. Infanzia e adolescenza tra Pesaro e Rimini. A pochi mesi dalla sua nascita, la famiglia si trasferisce a Orciano di Pesaro, dove Arnaldo trascorre l’infanzia. Qui, il 17 novembre 1930 nasce il fratello Giorgio, che in arte sarà Gio’ Pomodoro, scultore, orafo, incisore e scenografo, morto a Milano il 21 dicembre 2002. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Arnaldo Pomodoro: le sue opere iconiche tra Pesaro, Bologna e la Romagna

In questa notizia si parla di: pomodoro - iconiche - pesaro - romagna

E' morto Arnaldo Pomodoro. Lo scultore delle iconiche sfere di bronzo avrebbe compiuto oggi 99 anni - Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell'arte perde uno dei suoi più grandi maestri, capace di trasferire emozioni profonde attraverso le sue iconiche sfere di bronzo.

Il mondo dell'arte è in lutto. Arnaldo Pomodoro si è spento nella sua casa di Milano, alla vigilia dei 99 anni avrebbe compiuto oggi, 23 giugno. Lo comunica la Fondazione che porta il suo nome, diretta da Carlotta Montebello. Lo scultore, noto per le sue iconic Vai su Facebook

Addio ad Arnaldo Pomodoro: le sue opere iconiche tra Pesaro, Bologna e la Romagna; È morto Arnaldo Pomodoro, addio a un gigante della scultura contemporanea.

Addio ad Arnaldo Pomodoro: le sue opere iconiche tra Pesaro, Bologna e la Romagna - Il geniale artista si è spento a Milano: oggi avrebbe compiuto 99 anni. Riporta ilrestodelcarlino.it

È morto Arnaldo Pomodoro, lo scultore italiano noto in tutto il mondo: sue le iconiche sfere in bronzo - Alla vigilia del suo 99esimo compleanno è morto domenica a Milano Arnaldo Pomodoro, uno degli scultori italiani contemporanei più famosi, le cui opere sono esposte in tutto il mondo. Secondo msn.com