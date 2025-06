Addio ad Arnaldo Pomodoro | le sue due opere simbolo a Roma

Addio ad Arnaldo Pomodoro, il maestro che ha lasciato un'impronta indelebile a Roma con le sue opere simbolo della città eterna. Nato nel 1926 e cresciuto tra geometri e scenografie, ha saputo trasformare il bronzo in vere e proprie poesia visiva. Le sue sculture geometriche, con superfici levigate e aperture sorprendenti, continueranno a emozionare generazioni. La sua arte vive ora nei cuori di tutti noi, testimoniando il suo genio senza tempo.

Il 22 giugno 2025 è morto Arnaldo Pomodoro, artista di fama internazionale molto noto anche in Italia e a Roma per alcune opere simbolo della città eterna. Nato il 23 giugno 1926 a Morciano di Romagna, aveva intrapreso prima la scuola di geometra e successivamente aveva avuto esperienze come scenografo e orafo. Il suo stile lo ha reso unico: sculture geometriche, soprattutto in bronzo, caratterizzate da superfici lisce e levigate che si aprono, scricchiolano e rivelano un nucleo interno, carico di tensione e dinamismo. Ricordiamo insieme le opere romane. Arnaldo Pomodoro: le due grandi opere a Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it