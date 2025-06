Addio a Romy Grieco Pioniera delle giornaliste In prima linea in stazione nel giorno della Strage

Addio a Romy Grieco, pioniera coraggiosa delle giornaliste in prima linea, testimone silenziosa di momenti cruciali, come la strage in stazione. Prima donna a sedere nell’ufficio Cronaca di Bologna per il Resto del Carlino, con spirito rivoluzionario e un sorriso che sfidava i tempi. Ricordi di giorni intensi e di una carriera dedicata alla cronaca bianca: un esempio di passione e determinazione che resterà nel cuore di tutti.

E’ stata una delle prime giornaliste del Resto del Carlino. "E’ giusto che ci sia spazio anche per le donne", puntualizzava ogni volta con tono scherzoso. Finivano gli anni Settanta quando Romy Grieco prese posto nell’ufficio Cronaca di Bologna del giornale. Da allora e fino alla pensione, si è occupata quasi esclusivamente di cronaca bianca: il consiglio comunale, quello provinciale, i sindacati, i commercianti, tanto altro. Ricordi di giorni lontani tra le strade di una Bologna del tempo che fu, volti, personaggi e situazioni riportati improvvisamente all’attualità dalla scomparsa di Romy, a poco più di ottant’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Romy Grieco. Pioniera delle giornaliste. In prima linea in stazione nel giorno della Strage

