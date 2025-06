Addio a Mario D’Inverno giovane tiktoker di Acerra morto dopo un incidente

Il lutto ha colpito Acerra e tutto il mondo dei social: è morto Mario D’Inverno, giovane tiktoker di 29 anni, conosciuto e amato per i suoi contenuti e il suo entusiasmo. Dopo un grave incidente stradale, il suo sorriso si è spento troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile tra amici, familiari e follower. La sua giovane vita, piena di promesse e sogni, si è conclusa tragicamente, ma la memoria di Mario vivrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato.

Lutto ad Acerra: è morto Mario D'Inverno, giovane tiktoker e futuro papà. È morto a soli 29 anni Mario D'Inverno, tiktoker originario di Acerra, in provincia di Napoli. Il giovane era ricoverato in ospedale da aprile a seguito di un gravissimo incidente stradale. Dopo settimane di coma, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo avvenuto il 22 giugno. Conosciuto soprattutto tra i più giovani per i video virali registrati nella Galleria Umberto I di Napoli, Mario era seguito da migliaia di follower sui social, dove condivideva momenti della sua vita quotidiana con spontaneità e ironia.

