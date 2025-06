addio a marco vavolo artigiano della musica e anima elegante della scena fiorentina

Con un velo di tristezza, salutiamo Marco Vavolo, l’artigiano della musica e anima elegante della scena fiorentina. La sua arte e la sua umanità hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Firenze e di tutti noi. Un ricordo che continuerà a vivere attraverso le sue note e le sue azioni. I funerali si terranno domani, martedì 24 giugno, alle ...

Firenze, 23 giugno 2025 – È scomparso a 85 anni Marco Vavolo, pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più raffinati e versatili del panorama musicale italiano. Un protagonista discreto ma costante della vita culturale fiorentina, amato per la sua competenza e sensibilità, per la sua libertà espressiva e per quella generosità umana che ha saputo tradurre in musica e in relazioni. I funerali si terranno domani, martedì 24 giugno, alle 15, nella Chiesa dell’Immacolata in via Paoletti, a Firenze. Nato nel capoluogo toscano il 19 settembre 1939, Vavolo si era formato al Conservatorio Luigi Cherubini e, nel corso di una lunga carriera, aveva collaborato con numerose orchestre italiane ed europee: dall’Orchestra della Toscana ai Pomeriggi Musicali di Milano, dalla Florence Symphonietta alla Sinfonica di Malmoe. 🔗 Leggi su Lanazione.it