Addio a Fulvio Mandriota una vita per la politica

Addio a Fulvio Mandriota, figura di spicco della politica italiana. Con una carriera lunga e appassionata, ha dedicato la vita al servizio pubblico, incarnando impegno e dedizione. Nato a Napoli e da anni protagonista nella Mediavalle, la sua testimonianza rimarrà indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua scomparsa rappresenta una perdita grave per l’intera comunità politica, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.

Lucca, 23 giugno 2025 – Politica in lutto per la scomparsa di Fulvio Mandriota, avvenuta ieri a Barga per una lunga malattia: aveva appena compiuto 78 anni. Era nato a Napoli, ma da moltissimi anni abitava in Mediavalle. Una vita dedicata alla politica, iniziata con una lunga militanza nel Partito Socialista, passando poi a Forza Italia. Era stato consigliere comunale a Coreglia, assessore della comunità montana della Mediavalle, assessore provinciale a Lucca dal 1989 al 1993 e aveva ricoperto incarichi nelle società partecipate Salt, Fidi Toscana e Ascit. Nel 2006 era stato eletto segretario provinciale di Lucca dell’Udeur. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Fulvio Mandriota, una vita per la politica

