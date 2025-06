Addio a Francesco Pazienza morto l' ex agente segreto e faccendiere affiliato alla P2 e condannato per la strage di Bologna

È scomparso all’età di 79 anni Francesco Pazienza, figura controversa e protagonista di alcune delle pagine più oscure della storia recente italiana. Ex agente segreto e faccendiere legato alla P2, Pazienza è stato coinvolto in indagini sui misteri italiani come la strage di Bologna e le attività del "Super Sismi". La sua morte, avvenuta nella tranquillità di una villa a Lerici, chiude un capitolo complesso e affascinante del nostro passato.

Pazienza è coinvolto nelle inchieste su alcuni dei misteri della storia recente del Paese, da quella sulla loggia massonica segreta P2 al "Super Sismi" L'ex agente segreto italiano del Sismi e faccendiere Francesco Pazienza è morto all'età di 79 anni. Abitava in una villa a Lerici in libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Francesco Pazienza, morto l'ex agente segreto e faccendiere, "affiliato alla P2" e condannato per la strage di Bologna

In questa notizia si parla di: pazienza - francesco - morto - agente

Morto Francesco Pazienza, ex agente segreto del Sismi legato ai grandi misteri d’Italia - La scomparsa di Francesco Pazienza, ex agente segreto del Sismi e protagonista di numerosi intrecci misteriosi nella storia italiana, apre un'ultima pagina su un passato ricco di enigmi e ombre.

È morto l'ex agente segreto e faccendiere Francesco Pazienza. Aveva 79 anni. Fu coinvolto in varie indagini e misteri italiani,dalla loggia massonica segreta P2 al super Sismi,dalla strage di Bologna alla vicenda del Banco Ambrosiano,dal caso Orlandi ai rap Vai su X

Ex agente dei servizi segreti, faccendiere e affiliato alla P2 di Licio Gelli. Francesco Pazienza, volto noto del Sismi coinvolto in vari scandali e inchieste giudiziarie tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, è morto ieri all'età di 79 anni all'ospedale di Sarzana, i Vai su Facebook

È morto l'ex agente segreto e faccendiere Francesco Pazienza; È morto l'ex agente segreto Francesco Pazienza, coinvolto in vari casi della cosiddetta “strategia della tensione”; Morto Francesco Pazienza, agente segreto al centro degli scandali degli anni '80.

Morto l'ex agente segreto Francesco Pazienza. Tutti i misteri in cui era coinvolto - Francesco Pazienza, volto noto del Sismi coinvolto in vari scandali tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, è morto ieri all'età di 79 anni ... Scrive msn.com

Morto Francesco Pazienza. Dalla P2 ad Ali Agca, era l’uomo dei misteri - Massone ed ex agente dei servizi segreti, diceva: "Non mi devo discolpare". Segnala quotidiano.net