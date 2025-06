Addio a Arnaldo Pomodoro | il Maestro delle Sfere si è spento a 98 anni

Addio a Arnaldo Pomodoro, il maestro delle sfere che ha rivoluzionato la scultura italiana. A 98 anni, ci lascia un’icona, un artista capace di trasformare il marmo e il metallo in simboli universali di creatività e innovazione. La sua scomparsa, avvenuta a Milano il 22 giugno, segna la perdita di un gigante del nostro patrimonio culturale. Resterà per sempre nei cuori di chi ama l’arte e la bellezza.

Un'icona della scultura italiana. Arnaldo Pomodoro è scomparso domenica 22 giugno a Milano, nella sua abitazione, alla vigilia del suo 99° compleanno. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro, che da anni tutela e promuove l'opera del celebre artista. Pomodoro era nato il 23 giugno 1926 a Montebello di Romagna e nel corso della sua lunga carriera è diventato uno degli scultori italiani più riconosciuti a livello internazionale, celebre soprattutto per le sue maestose sfere in bronzo, che punteggiano piazze e musei in tutto il mondo. Dall'oreficeria all'arte monumentale.