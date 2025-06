Adda Nord vertice col Pirellone | Focus su alzaie e viabilità

Adda Nord si prepara a un importante vertice con la Regione, focalizzato su alzaie, viabilità e il futuro del Parco. La frana di Cornate, che ha interrotto il collegamento ciclopedonale tra Brianza e hinterland, evidenzia la necessità di interventi urgenti e strategici. Un’occasione per discutere anche di agricoltura e paesaggio, elementi chiave per il rilancio sostenibile di questa zona strategica, al centro di sfide e opportunità cruciali.

La frana a Cornate che dall’anno scorso ha interrotto il passaggio sulle sponde di una delle ciclovie più amate della Lombardia cancellando il collegamento a due ruote fra Brianza e hinterland e il nodo viabilità che si porta in dote il nuovo ponte di Paderno-Calusco a pochi chilometri con importanti ripercussioni anche nel Vimercatese. Il futuro del Parco Adda Nord all’incontro con la Regione, all’ordine del giorno anche agricoltura, paesaggio e turismo. La protezione dei campi e delle produzioni, la nascita di un marchio di tutela ambientale al centro dell’agenda che il presidente del polmone Giorgio Monti ha sottoposto all’assessore Gianluca Comazzi, dopo aver confermato la linea di continuità del nuovo Consiglio di gestione rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adda Nord, vertice col Pirellone: "Focus su alzaie e viabilità"

