Adamant Benedetto blindato fino al 2027 | Con pazienza creato qualcosa di nuovo

Questa settimana verrà annunciato il nuovo accordo che lo legherà all’ Adamant fino al 2027, ovvero per altri due anni, ma intanto coach Giovanni Benedetto si gode la promozione in B Nazionale oltre all’affetto e alla riconoscenza di un popolo, quello ferrarese, che dopo anni di sofferenze si ritrova a gioire per la propria squadra di pallacanestro. Vero condottiero sin dal suo arrivo nel gennaio del 2024, il tecnico reggino nei giorni scorsi ha ripercorso i passi che lo hanno portato sin qui, alla vittoria del campionato con Ferrara, sette anni dopo la promozione in A2 con i ‘cugini’ di Cento: "Più difficili sono i traguardi e più belli sono i festeggiamenti una volta raggiunti – le parole di Benedetto –, quando sono arrivato un anno e mezzo fa ho trovato una squadra costruita per vincere che invece era lontana dalla vetta, ci siamo risollevati e in semifinale playoff la delusione è stata tanta per quell’eliminazione che ha fatto male per parecchio tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net