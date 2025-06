Adam Hall Group e Powersoft annunciano una partnership

Adam Hall Group e Powersoft uniscono le forze, segnando un nuovo capitolo nell'evoluzione dei sistemi audio professionali. Questa partnership strategica combina l’innovazione tecnologica di Powersoft con l’esperienza globale di Adam Hall, promettendo soluzioni all’avanguardia in termini di efficienza e connettività . Un’alleanza che rivoluzionerà il settore degli eventi e dell’audio professionale, portando sul mercato prodotti ancora più performanti e innovativi, capaci di soddisfare le esigenze più esigenti.

POWERSOFT cresce ancora. Il colosso dei sistemi audio, ormai un gruppo tecnologico operativo a livello mondiale ha annunciato un accordo con Adam Hall Group, azienda tedesca leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni professionali per l’audio, l’illuminazione e le attrezzature per eventi. L’intesa punta a introdurre sul mercato sistemi audio ad altissima efficienza, con connettività all’avanguardia e progettati per garantire qualità sonora, affidabilità e sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Inoltre, la piattaforma software ArmoníaPlus di Powersoft semplificherà il lavoro degli utilizzatori garantendo loro il controllo completo del sistema audio grazie al monitoraggio in tempo reale e alla configurazione remota degli amplificatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Adam Hall Group e Powersoft annunciano una partnership

