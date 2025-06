Ad Avellino il concerto della Fanfara dell' Arma dei Carabinieri

Ad Avellino si accende la magia della musica con un evento straordinario: giovedì 26 giugno alle 19.30, in via Omodeo nel Rione San Tommaso, la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri e l’orchestra del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino si uniscono in una spettacolare rassegna musicale. La cerimonia aperta a tutti promette emozioni indimenticabili, celebrando il talento e la passione per l’arte sonora. Non perdete questa serata unica nel suo genere!

