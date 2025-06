Ad Arcade il Concerto per Emergency | sul palco Antonio Nola Jennà Romano e Amedeo Ronga

Ad Arcade, il concerto per Emergency sul palco con Antonio Nola, Jenn224 Romano e Amedeo Ronga si trasforma in un gesto di speranza e solidarietà. Mentre le cronache internazionali evidenziano crisi e tensioni, la comunità locale si unisce per sostenere chi rischia tutto per promuovere pace e diritti umani. Un momento di musica e impegno che dimostra come l’arte possa diventare strumento di cambiamento, affinché ogni nota sia un passo verso un mondo più giusto e compassionevole.

Mentre le cronache internazionali riportano ogni giorno notizie di nuovi conflitti, crisi umanitarie e tensioni geopolitiche che mettono a dura prova la tenuta dei principi universali di pace e giustizia, ad Arcade la cittadinanza si mobilita per offrire il proprio contributo concreto a chi opera. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ad Arcade il “Concerto per Emergency”: sul palco Antonio Nola, Jennà Romano e Amedeo Ronga

