Acropolis all’orizzonte per Trentin Jr.! Dopo aver affinato le sue competenze nel FIA World Rally Championship, Giovanni Trentin si prepara a sfrecciare sulle insidiose strade greche, portando entusiasmo e determinazione. Supportato dal team MT Racing, ACI Team Italia e Movisport, il giovane talento italiano affronta questa sfida con passione e tenacia, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura mondiale. L’appuntamento promette emozioni forti e grandi traguardi.

