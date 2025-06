Acque non idonee alla balneazione secondo l' Arpac | scatta il divieto per ad Agropoli

Le analisi effettuate su campioni di acqua hanno evidenziato livelli preoccupanti di inquinanti, imponendo un severo divieto di balneazione per tutelare la salute dei cittadini e preservare il valore del nostro splendido mare. La protezione ambientale è una priorità, e questa misura temporanea rappresenta un passo fondamentale verso la riqualificazione delle acque e il ritorno alla bellezza sicura del nostro litorale.

Scatta un divieto di balneazione, ad Agropoli, dal lungomare San Marco, precisamente dal civico 125 fino alla spiaggia del Porto. Il provvedimento è risultato necessario in quanto l'Arpac ha fornito un giudizio sfavorevole sulla qualità delle acque in tale area. Le analisi effettuate su campioni.

