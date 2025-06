Acqua di San Giovanni | quando si fa e come si prepara

Ogni anno, il 23 e 24 giugno a Roma si rivivono le antiche tradizioni di San Giovanni e il “rito dell’acqua”, un affascinante rituale che affonda le sue radici nel solstizio d’estate e nelle celebrazioni della dea Fortuna. Ma come si prepara l’acqua di San Giovanni e quale significato ha questa usanza secolare? Scopriamolo insieme, tra leggenda e spiritualità.

A Roma nelle giornate del 23 e del 24 giugno 2023 si festeggia San Giovanni e il "rito dell'acqua". Precedentemente i due giorni erano legati al solstizio d'estate collegato alla dea fortuna, dea madre protettrice di ogni avversità. Festa San Giovanni e rito dell'acqua: di cosa si tratta?. Molto tempo fa, il 24 giugno si celebrava a Roma il giorno della Fors Fortuna, la dea forte, madre protettrice di ogni avversità. Per l'occasione, il Tevere veniva abbellito con fiori ed erbe, dato che l'acqua era un elemento essenziale per la dea e per Tiche, figlia di Teti e Oceano, genitori di tutti i fiumi, e Norzia.