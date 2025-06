Acerra tiktoker Mario D’Inverno morto a 29 anni dopo due mesi di coma non vedrà nascere la figlia | fatale un incidente stradale

Tragedia ad Acerra: Mario D'Inverno, giovane e noto tiktoker, ci ha lasciato a soli 29 anni dopo due mesi di coma, a seguito di un incidente stradale fatale. Amato sui social per i suoi balletti e video ironici, stava per diventare papĂ . La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore della comunitĂ , che ricorderĂ sempre il suo sorriso contagioso e la sua allegria contagiosa.

Il giovane era dipendente di una ditta di fuochi d'artificio. Conosciuto sui social per i suoi balletti e i suoi video ironici girati fra Acerra e Napoli, D'Inverno si è spento dopo due mesi di coma, con una figlia in arrivo

