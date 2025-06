Acerra addio al tiktoker Mario D' Inverno | muore dopo 2 mesi di coma non vedrà nascere la figlia

Tragedia scuote il mondo dei social e non solo: Mario D’Inverno, giovane TikToker e futuro papà, perde la vita dopo due mesi di coma a causa di un incidente stradale avvenuto ad aprile. La sua passione per i fuochi d’artificio e il sorriso contagioso rimarranno nel cuore di chi lo conosceva. Il suo sguardo ora si spegne, ma il suo ricordo brillerà sempre, anche nella nascita della piccola che non ha potuto vedere nascere.

Lavorava in una ditta di fuochi d'artificio e stava per diventare papà. Fatale un incidente stradale in aprile.

In questa notizia si parla di: acerra - addio - tiktoker - mario

Lutto ad Acerra, è morto dopo settimane di coma Mario D'Inverno: il tiktoker sarebbe diventato padre a breve - È morto Mario D’Inverno, giovane diventato popolare su TikTok grazie ai video realizzati alla Galleria Umberto I di Napoli insieme agli amici, divenuti ... Si legge su msn.com

Lutto nel mondo social napoletano per la morte del giovane tiktoker acerrano Mario d’Inverno - La scomparsa di Mario d’Inverno, giovane tiktoker di Acerra, dopo un grave incidente stradale ha commosso la comunità social e la provincia di Napoli con messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi. Secondo gaeta.it