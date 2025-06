Accordo Lecce-Leeds ma Krstovic prende tempo | Roma in agguato

Il mercato della Roma si muove tra speranze e incertezze, con le trattative che si fanno attendere e il countdown del 30 giugno che si avvicina. Mentre Lecce e Leeds definiscono l’accordo, Krstovic prende tempo e la tifoseria aspetta con trepidazione notizie di grandi colpi. La fase delle cessioni è fondamentale, e nuove opportunità potrebbero aprirsi proprio in questi giorni cruciali. Riuscirà la Roma a svoltare? Solo il tempo dirà .

DecollerĂ il mercato della Roma? Una domanda che racchiude in se speranze e timori di un popolo che vuole una stagione diversa da quella appena passata, almeno nella sua prima parte. C’è tempo per materializzare una campagna acquisti come si deve, e per il momento la concentrazione è tutta sulle cessioni da compiere entro il 30 giugno ( si complica quella di Angelino ). In entrata per il momento solo idee, ed una per l’attacco porta a Nikola Krstovic, un elemento che a Gasperini farebbe molto comodo. L’abbinare mobilitĂ sul fronte offensivo a ricerca della porta da ogni posizione è qualcosa che lo rende perfetto per ciò che cerca il mister dai suoi attaccanti, e dopo due stagioni al Lecce dove è stato attore principale di entrambe le salvezze, è probabilmente giunto il momento del grande salto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it