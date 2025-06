Accordo di collaborazione tra l’arma dei carabinieri e la centrale del latte di Salerno | Insieme contro le truffe

Un nuovo capitolo nella tutela della comunità si apre con l’accordo tra l’Arma dei Carabinieri e la Centrale del Latte di Salerno, unendo le forze contro le truffe. La campagna “Insieme contro le truffe” si concentra sulla protezione delle categorie più vulnerabili, come gli anziani, offrendo consigli pratici sulle confezioni di latte. Grazie a questa sinergia, rafforziamo la sicurezza e la fiducia dei cittadini: insieme, possiamo fare la differenza.

“Insieme contro le truffe” – A tutela delle categorie sociali di persone fragili e vulnerabili, in particolar modo gli anziani, ha avuto inizio la campagna di sensibilizzazione sulle truffe, con alcuni utili consigli sulle confezioni di latte commercializzate dalla Centrale del Latte nella provincia di Salerno. Grazie all’accordo di collaborazione siglato lo scorso marzo tra il Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, e il dott. Diego De Martino, coordinatore Generale BU SUD della Centrale del Latte d’Italia S.p.A., da giugno 2025, su tutte le confezioni di latte commercializzate in provincia, sarà stampata l’immagine di un Carabiniere recante un cartello “ Attenti alle truffe ” e di un’anziana signora, accompagnata dalla raccomandazione “ Se hai dubbi chiama il 112 ”. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Accordo di collaborazione tra l’arma dei carabinieri e la centrale del latte di Salerno: “Insieme contro le truffe”

Nuovo raggiro telefonico in provincia di Salerno: allerta per le truffe via telefono - Allerta in provincia di Salerno per un nuovo raggiro telefonico che ha coinvolto diversi cittadini. Le truffe, spesso con modalità mirate a sembrare comunicazioni ufficiali delle forze dell'ordine, stanno creando allarmismo e chiedono attenzione.

