Accoltellato vicino al pub a Mergellina 25enne in codice rosso in ospedale

Una violenta lite si è trasformata in tragedia a Mergellina, dove un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato vicino a un pub. Colpito più volte tra gambe e gluteo, ora si trova in codice rosso in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'episodio scuote la tranquillità del quartiere, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le cause dell'aggressione. Continua a leggere.

Un ragazzo è stato ferito vicino ad un pub del corso Vittorio Emanuele, a Napoli; raggiunto da diverse coltellate tra gambe e gluteo, non è in pericolo di vita. Sarebbe stato aggredito durante un litigio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

