Accoltellato un uomo sul corso Vittorio Emanuele | fermato un 20enne

Nella notte appena trascorsa, un grave episodio di violenza scuote il cuore della città: un uomo è stato accoltellato sul Corso Vittorio Emanuele. La pronta azione della Polizia di Stato ha portato all'identificazione e all'arresto di un 20enne napoletano, accusato di lesioni aggravate e porto di armi proibite. Questo intervento dimostra come la vigilanza delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e giustizia nel nostro territorio.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 20enne napoletano per lesioni personali aggravate e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, nella serata di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Accoltellato un uomo sul corso Vittorio Emanuele: fermato un 20enne

