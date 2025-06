Accoltellato durante lite indagini dei carabinieri a Napoli

Un episodio di violenza scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: un giovane di 23 anni è stato accoltellato durante una lite, ancora avvolta nel mistero. Le indagini dei carabinieri della Compagnia Centro sono in pieno svolgimento per chiarire le cause di questo drammatico episodio e garantire giustizia. La città si interroga su cosa possa aver scatenato tale escalation di violenza in un quartiere noto per la sua vivacità e complessità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al culmine della lite, le cui motivazioni sono ancora poco chiare, è stato ferito al braccio destro con un coltello: i carabinieri della Compagnia Centro di Napoli stanno indagando per fare luce sull’episodio, avvenuto la scorsa notte, in vico tre regine, nei Quartieri Spagnoli del capoluogo partenopeo. La vittima è un 23enne del quartiere Ponticelli che non è grave: la ricostruzione fornita dal giovane è in corso di verifica da parte dei militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Accoltellato durante lite”, indagini dei carabinieri a Napoli

