Accoltellato ai Quartieri Spagnoli 23enne di Ponticelli in ospedale al Pellegrini di Napoli

Una tranquilla serata nei Quartieri Spagnoli si è trasformata in un dramma: un giovane di 23 anni di Ponticelli è stato accoltellato e ora si trova ricoverato al Pellegrini di Napoli. Le indagini dei carabinieri puntano a chiarire le circostanze di questa violenta lite con sconosciuti. Un episodio che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza in città. Continue a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Un 23enne in ospedale a Napoli dopo un accoltellamento: agli inquirenti ha parlato di una lite con sconosciuti ai Quartieri Spagnoli, indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

