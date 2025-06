Accademia Marina Mercantile 13 nuovi corsi gratuiti per 300 allievi

disposizione di chi desidera intraprendere un percorso formativo qualificante nel settore marittimo e della logistica. Con 13 corsi gratuiti e oltre 300 posti disponibili, questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per acquisire competenze specializzate e costruire un futuro solido nel mondo del mare. Non perdere l'opportunità : le iscrizioni sono aperte fino all'autunno, quindi agisci subito e preparati a navigare verso nuove prospettive professionali.

Sono oltre 300 le posizioni aperte nei 13 corsi Its gratuiti, che la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha aperto venerdì 20 giugno e che resteranno a disposizione fino all'inizio dell'autunno. L'intero ventaglio di opportunitĂ del mondo della logistica sarĂ quindi a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Accademia Marina Mercantile, 13 nuovi corsi gratuiti per 300 allievi

