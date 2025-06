Absolute Beginners in concerto | tribute band di David Bowie

Se sei un appassionato di David Bowie o desideri vivere un’esperienza musicale indimenticabile, non perderti l’evento Absolute Beginners in concerto, la tribute band ufficiale nata a Bologna nel 2006. Venerdì 4 luglio 2025, alle 21.00 al Moma Bistrot di Casalecchio di Reno, potrai ascoltare le hit più amate di Bowie reinterpretate con passione e fedeltà. Prenota subito al 338 1051253 e preparati a rivivere l’iconico universo di Bowie!

Absolute Beginners in concerto - Tribute Band di David Bowie Dove: Moma Bistrot Via Ronzani 714 Casalecchio di Reno (BO) Quando: Venerdì 4 Luglio 2025 Orario: 21.00 Info e prenotazioni: 338 1051253 Tribute Band di David Bowie, nata a Bologna nel 2006, propone fedelmente tutte le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Absolute Beginners in concerto: tribute band di David Bowie

