Abolizione dei test a Medicina Ugl | Bene l' ampliamento ma servono i decreti attuativi

L'abolizione dei test d'ingresso a Medicina rappresenta una rivoluzione nel panorama educativo italiano, promuovendo un ampliamento delle opportunità di accesso. Tuttavia, questa grande svolta necessita di decreti attuativi chiari e tempestivi per tradurre in realtà le nuove prospettive. Carmelo Giuffrida evidenzia come questa riforma possa finalmente democratizzare l'accesso, ma sottolinea anche l'importanza di un quadro normativo solido per garantire un futuro equo e meritocratico.

"La nuova modalità di accesso alla facoltà di Medicina è certamente una svolta epocale che pone fine a un sistema iniquo e obsoleto che ha agevolato soltanto la nascita di strutture di formazione che nulla avevano a che fare con i percorsi universitari". Lo dichiarano Carmelo Giuffrida.

Al via oggi le iscrizioni a Medicina. Quest'anno niente test d'ingresso, ma debutta il semestre aperto. La riforma voluta dal ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, prevede l'iscrizione libera. Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio sul sito Universita Vai su Facebook

