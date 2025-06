Aboliamo la caccia e ampliamo le aree protette | la proposta di legge delle associazioni ambientaliste e animaliste

Uniti per il futuro del nostro Paese, le associazioni ambientaliste e animaliste italiane hanno presentato una proposta di legge popolare per abolire la caccia e ampliare le aree protette. Questa iniziativa rappresenta una risposta decisa al disegno di legge promosso dal ministro Lollobrigida e all’indifferenza dell’esecutivo, puntando a preservare la biodiversità e garantire un ambiente più sano e rispettoso. È tempo di fare sentire la nostra voce per un’Italia più verde e compassionevole.

Le associazioni Animalisti Italiani, ENPA, LAC, LAV, LNDC Animal Protection e OIPA hanno depositato oggi in Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione della caccia in Italia. L’iniziativa nasce in risposta al disegno di legge depositato in Senato e promosso dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ( ancorché l’esecutivo Meloni si sia tirato indietro, rinunciando a presentare un ddl governativo ) che punta a estendere l’attività venatoria anche nelle aree oggi protette. La proposta mira, oltre all’abolizione della caccia, a rafforzare la tutela di lupi e orsi, ampliare le aree parco e vietare l’ingresso dei cacciatori nelle proprietà private. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aboliamo la caccia e ampliamo le aree protette”: la proposta di legge delle associazioni ambientaliste e animaliste

In questa notizia si parla di: legge - caccia - proposta - associazioni

Lazio. Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari: “Favorevoli alla proposta di legge regionale sulla Famiglia, passo importante per incentivare la natalità ” - Il presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Lazio Bordignon, esprime il proprio sostegno alla proposta di legge regionale sulla famiglia, recentemente approvata dalla Giunta Rocca.

Dalla lettera inviata da 44 associazioni ai Ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura per chiedere un incontro, al video in cui undici esperti spiegano i perché del "no": il mondo scientifico e ambientalista si muove per fermare la proposta di modifica alla legge sull Vai su Facebook

“Aboliamo la caccia e ampliamo le aree protette”: la proposta di legge delle associazioni…; Caccia, le associazioni scrivono a Mattarella; La caccia in Piemonte, associazioni contro la nuova legge: «Si cancellano 60 anni di tutela della fauna selvatica».

Caccia, via alla riforma: presentato in Senato il nuovo testo della Legge 157/92 - La Pietra: «Così smontiamo le fake news e diamo più tutele a fauna, agricoltura e cacciatori» Dopo mesi di attesa, la maggioranza ha depositato in Senato ... Secondo ambientequotidiano.it

Caccia, la riforma sarà in Parlamento ma si farà. Muro di 46 associazioni ambientaliste - Il ministro Lollobrigida ha informato il consiglio dei ministri che lo schema di ddl non sarà affrontato dal governo ma dai parlamentari. Lo riporta corriere.it