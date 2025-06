Abiti personalizzati per gli autisti dei taxi boat cicchetti già prenotati per gli ospiti e le altri voci da Venezia alla vigilia del matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez

Venezia si trasforma nell’incantevole palcoscenico di un matrimonio da sogno, con 30 milioni di euro in gioco e star di livello mondiale attese come DiCaprio e Kim Kardashian. Tra yacht di lusso, voli privati e hotel a cinque stelle, anche i professionisti locali si preparano a vivere un evento unico, indossando abiti personalizzati e servizi esclusivi. È un’occasione imperdibile per scoprire il dietro le quinte di questa festa da record.

Venezia si prepara a tre giorni di festa blindata tra yacht di lusso, voli privati e hotel a cinque stelle. Mentre si rincorrono i nomi dei super ospiti attesi – da DiCaprio a Kim Kardashian – in città si muove tutto: baristi, tassisti, ristoratori e residenti raccontano il dietro le quinte di un matrimonio da 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Abiti personalizzati per gli autisti dei taxi boat, cicchetti già prenotati per gli ospiti e le altri voci da Venezia alla vigilia del matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez

In questa notizia si parla di: ospiti - venezia - abiti - personalizzati

Il matrimonio di Demi Lovato: chi ha firmato i due abiti da sposa personalizzati - Demi Lovato ha recentemente coronato il sogno d'amore sposando Jordan Lutes, sfoggiando due straordinari abiti da sposa firmati da una Maison di sua fiducia.

Abiti personalizzati per gli autisti dei taxi boat, cicchetti già prenotati per gli ospiti e le altri voci da Venezia alla vigilia del matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez; Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: la lista degli ospiti, i 27 abiti della sposa e il budget stimato; Jeff Bezos e Lauren Sanchez: 30 milioni (e 27 abiti) per le nozze più sfarzose di un royal wedding.

Tutto quello che c'è da sapere sul sontuoso (e controverso) matrimonio Bezos-Sánchez a Venezia - Già descritto da molti come il "matrimonio del secolo", le nozze tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’ex giornalista televisiva Lauren Sánchez si terranno questa settimana a Venezia. Da msn.com

Bezos e il matrimonio da favola a Venezia: gli invitati, i 27 abiti da sposa, i party (e chi dice no) - Attese 200 celeb: da Lady Gaga a Barbra Streisand, da Leo DiCaprio a Ivanka Trump e Oprah Winfrey. Lo riporta msn.com